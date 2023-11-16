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معالم أبوظبي تتزين بـ«الأزرق» في يوم السكري

معالم أبوظبي تتزين بـ«الأزرق» في يوم السكري
17 نوفمبر 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد) 

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في بادرة رمزية تعبّر عن عمق الالتزام بالقضايا الصحية، أضاء شركاء «M42» للرعاية الصحية واجهات مبانيهم باللون الأزرق، احتفاءً باليوم العالمي للسكري، وتهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى نشر الوعي حول مرض السكري، ودعم المصابين.. وبهذه المناسبة المهمة، ارتدت العديد من المعالم الشهيرة في أبوظبي اللون الأزرق باعتباره الرمز العالمي للتوعية بمرض السكري، ومنها برج مبادلة، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية، ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي.

معالم أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
السكري
اليوم العالمي للسكري
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