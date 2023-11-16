الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

12 مشاركاً يحصدون الرموز في مزاينة «رزين» بمهرجان الظفرة

12 مشاركاً يحصدون الرموز في مزاينة «رزين» بمهرجان الظفرة
17 نوفمبر 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس» بـ «النقطة 514»
مهرجان الياسات.. رحلة تراثية بحرية في شاطئ السلع

حصد 12 مشاركاً رموز أشواط اليوم الخامس من مزاينة رزين، المحطة الثانية في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، وذلك بعد تقدمهم للمراكز الأولى في أشواط اللقايا (الشرايا والتلاد) ضمن فئات المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة قيمة و12 رمزاً.
وتوج ضيف الشرف العقيد أحمد بن غانم بن يداه المنصوري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبحضور كبار مُلاك الإبل الأصيلة وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية وزوار مزاينة رزين.
وسجلت النتائج في شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ – محليات، ذهاب المركز الأول إلى «هقاوي» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثاني جاءت «نوادر» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ونالت المركز الثالث «وطن» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وحصدت المركز الرابع «ذوق» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، فيما حلت بالمركز الخامس «العذفا» لمالكها الشيخ حمدان سرور سيف سرور الشرقي.
وتُوجت بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «وحيدة الرباعي»، وحظيت «أمسية» بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات، وذهب المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات إلى «لضا»، وحصدت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم «نوفا».
وأظهر شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات ذهاب المركز الأول إلى «ريم الفلا»، وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات نالت المركز الأول «سمحة».

«ريادة»
نالت المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم «ريادة » لمالكها مسلم  الهواملة، وحظيت «مهمة» لمالكها مبارك المنصوري بالمركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء- محليات، وذهب المركز الأول في شوط لقايا المهجنات الأصايل إلى عجايب لمالكها ملهم الراشدي.

مهرجان الظفرة
الإمارات
مزاينة رزين للإبل
آخر الأخبار
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات
الترفيه
وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©