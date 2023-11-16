12 مشاركاً يحصدون الرموز في مزاينة «رزين» بمهرجان الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

حصد 12 مشاركاً رموز أشواط اليوم الخامس من مزاينة رزين، المحطة الثانية في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، وذلك بعد تقدمهم للمراكز الأولى في أشواط اللقايا (الشرايا والتلاد) ضمن فئات المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة قيمة و12 رمزاً.

وتوج ضيف الشرف العقيد أحمد بن غانم بن يداه المنصوري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبحضور كبار مُلاك الإبل الأصيلة وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية وزوار مزاينة رزين.

وسجلت النتائج في شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ – محليات، ذهاب المركز الأول إلى «هقاوي» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثاني جاءت «نوادر» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ونالت المركز الثالث «وطن» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وحصدت المركز الرابع «ذوق» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، فيما حلت بالمركز الخامس «العذفا» لمالكها الشيخ حمدان سرور سيف سرور الشرقي.

وتُوجت بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «وحيدة الرباعي»، وحظيت «أمسية» بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات، وذهب المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات إلى «لضا»، وحصدت المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم «نوفا».

وأظهر شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات ذهاب المركز الأول إلى «ريم الفلا»، وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات نالت المركز الأول «سمحة».



«ريادة»

نالت المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم «ريادة » لمالكها مسلم الهواملة، وحظيت «مهمة» لمالكها مبارك المنصوري بالمركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل للشركاء- محليات، وذهب المركز الأول في شوط لقايا المهجنات الأصايل إلى عجايب لمالكها ملهم الراشدي.