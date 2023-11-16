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علوم الدار

تعمق المنخفض الجوي.. وأمطار على مناطق متفرقة من الدولة

جريان الأودية (من المصدر)
17 نوفمبر 2023 01:40

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، وجريان أودية،  حيث تهيأت فرصة تكون السحب الركامية التي صاحبها أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للغبار أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والبحر مضطرب الموج، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وأفاد تقرير للمركز بأن الدولة  خلال هذه الفترة متأثرة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة مع تدفق السحب من الغرب يتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط أمطار.
ويتعمق المنخفض الجوي  الخميس والجمعة في طبقات الجو العليا حيث تزداد كميات السحب ويتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة وتقل السحب تدريجياً ليل الجمعة، ويكون طقس السبت غائماً جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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