إزالة 13 ألف شجرة ضارة في مدينة العين

إيهاب الرفاعي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين أعمال تنظيف 6 مواقع في وديان مدينة العين ضمن مشروع أعمال تنظيف الوديان، والتي شملت أعمال ردم وتسوية، وبمسافة كلية بلغت 26500 متر، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب إزالة 13178 شجرة ضارة وعشوائية بـ 29 موقعاً بمناطق المدينة.

وقال هزام عبدالله الظاهري مدير إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين: تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ مشروع تنظيف الوديان وإزالة الأشجار الضارة للحفاظ على نظافة وجمال مدينة العين، بالإضافة لحماية المرافق والممتلكات العامة بما يعزز توجهات البلدية في إبراز الجانب الجمالي لمناطقها، والذي ينعكس بدوره على المظهر الحضاري لمدينة الواحات، وذلك من خلال إزالة الأشجار والحشائش الضارة في الوديان، لتوفير بيئة صحية سليمة للسكان القاطنين بالقرب من الوديان، وللحد من البيئة المساعدة على تكاثر الحشرات والقوارض، ويقوم المشروع على إجراء أعمال تنظيف وصيانة للوديان في مدينة العين من جميع مشوهات المظهر العام ومعالجة المشكلات فيها، تحقيقاً لهدف التنمية المستدامة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وتسعى بلدية مدينة العين من خلال هذا المشروع للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع، وتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على نظافة مناطق المدينة من الأشجار الضارة، بالإضافة إلى المحافظة على الوديان كمصادر بيئية طبيعية يتحتم على أفراد المجتمع المحافظة عليها، ومنع السلوكيات والممارسات الخاطئة فيها، بما يضمن تحقيق خدمات بلدية متميزة لرفاهية المجتمع وسعادته.