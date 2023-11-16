«تعليم»: توحيد سلّم تقدير الدرجات لجميع المسارات التعليمية

دينا جوني (دبي)

وحّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سلّم تقدير الدرجات لجميع المسارات التعليمية وفق المراحل الدراسية ضمن التحديثات الجديدة على سياسة التقييم للعام الأكاديمي 2023-2024.

وفي المقاييس الوصفية، تُرصد مواد المجموعة «أ» الأساسية بالحروف للصفوف من الأول لغاية الحادي عشر، فيما تُرصد لطلبة الثاني عشر بالحروف والأرقام، تلبية لمختلف متطلبات الدراسة الجامعية. وأشارت «تعليم» أنه تمّ توسيع المقاييس الوصفية لمستويات أداء الطلبة ليكون ثلاثة مستويات (A، A+، A-) بدلاً من (A) فقط، على أن تُعلن نتائج امتحانات الفصل الأول في يناير مع بداية الفصل الثاني في مواعيد تحددها المؤسسة لاحقاً.

ومن أبرز محاور الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الأول، أنه يقدّر للامتحان الورقي الذي يخاطب مهارات التفكير العليا 40% من العلامة الكلية للمادة، ومدته ساعة ونصف، فيما يُرصد 60% للامتحان الإلكتروني الذي يمكن للطالب الانتقال فيه بين الأسئلة. وحددت درجة النجاح في المادة الواحدة 50% للحلقتين الأولى والثانية و60% للحلقة الثالثة. ولا توجد امتحانات تعويضية أو امتحانات «تمكين» للفصل الدراسي الأول، وللطالب فرصة للإعادة مرة واحدة فقط بنهاية العام.

وقد ألغت المؤسسة مجموعة «سلامة» أو المنهج المتكامل في الحلقة الأولى، وفصلت بين موادها الأربع اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الأخلاقية. كما أصبحت مادة العلوم الصحية ضمن مواد المجموعة (ب) للصف الحادي عشر ويتم إعداد الامتحان الختامي داخلياً بوساطة معلم المادة، بينما تبقى ضمن مواد الفئة (أ) لصفوف الثاني عشر، ويكون الامتحان فيها مركزياً.

وقد اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم. وتبدأ الامتحانات يوم الجمعة 24 الجاري، في مواد المجموعة (أ) التي تضم المواد الأساسية، وتنطلق امتحانات الثاني عشر للمسار التطبيقي في 27 الجاري، على أن يتم تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (ب) في الفترة من 20 إلى 23 الجاري.

وبحسب الموجهات، خصصت المؤسسة الفترة الأولى من الامتحانات للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف الساعة تبدأ 12 ظهراً ولغاية 1:30، فيما تستمر الفترة الثانية للاختبار الكتابي لمدة ساعة من 1:30-2:30. وأشارت المؤسسة إلى أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثّتهم على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات. ويستهل طلبة الصف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة، امتحاناتهم 24 الجاري، بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، والأحياء للنخبة. ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين 27 نوفمبر، واللغة الإنجليزية في 28 نوفمبر. ويؤدي طلبة المسارات الثلاثة امتحان اللغة العربية في 29 نوفمبر. وفي الرابع من ديسمبر، يتقدم الطلبة لامتحان الرياضيات، وفي 5 ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، ومن ثم مادة التربية الإسلامية في 6 ديسمبر، على أن يختتم طلبة الثاني عشر من المسارات الثلاثة امتحاناتهم بمادة الكيمياء في السابع من ديسمبر.

أما طلبة المسار التطبيقي، فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في 27 نوفمبر، ومادة اللغة الإنجليزية في 28 نوفمبر، وامتحان اللغة العربية في 29 نوفمبر. ويؤدي طلبة التطبيقي في 4 من ديسمبر مادة الرياضيات التطبيقية، ومادة الدراسات الاجتماعية في 5 من الشهر ذاته، ليختتموا امتحاناتهم في 6 ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.