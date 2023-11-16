الاتحاد للماء والكهرباء تطلق «نظام المكافآت» للمواطنين في رأس الخيمة

سعيد أحمد (أبوظبي)

أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء إطلاق مبادرة «منزلي لاستشارات الطاقة»، بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة، لتقديم «نظام المكافآت» للمواطنين لتشجيعهم على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن الشركة أطلقت بوابة إلكترونية للتسجيل في المبادرة، التي تقدم حوافز مادية عن طريق خفض كيلو واط/ساعة يقابله مجاناً كيلو واط/ساعة، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء في منازل المواطنين.

وأضاف، أنه كما سيتم احتساب كل درهم يتم خفضه من قبل المتعامل من استهلاك الكهرباء بنقاط يتم إضافتها على الفاتورة الكهربائية للمتعامل، وذلك عبر تقديم خدمة استشارية لتدقيق الطاقة المنزلية للمواطنين القاطنين في رأس الخيمة بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد تقرير لنتائج خدمة التدقيق للمنزل، ووضع حلول موصي بها، لتحسين استهلاك الكهرباء، وتحقيق التوفير في فواتير الكهرباء.

وأشار المهندس يوسف آل علي، إلى أنه يتم تقديم هذه المبادرة بشكل مجاناً لـ300 متعامل، حيث تعمل بلدية رأس الخيمة بالزيارات الميدانية لمنازل المتعاملين، وإعداد تقرير تدقيق الطاقة، ويتم تقديم المكافأة «حافز الخفض» للمتعاملين من قبل الاتحاد للماء والكهرباء ضمن الفاتورة الكهربائية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن المبادرة تعد الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى التشجيع على نمط حياة مسؤول، ودعم جهود الدولة في تحقيق استدامة الموارد والخدمات وحماية البيئة من تزايد الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم حوافز مادية للمواطنين نظير جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل.

وقال، إن الشركة تحرص على التواجد في مختلف المعارض، سعياً منها إلى استكشاف فرص شراكات جديدة وخلق فرص استثمارية واعدة، بما يدعم الرؤى المستقبلية للشركة، تتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، والسياسات الوطنية قريبة وبعيدة المدى، والتركيز على أهم أهداف وركائز التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

وأشار المهندس يوسف آل علي إلى أن الشركة لديها أحدث خدمات رقمية وتطبيقات ذكية، حيث قامت بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حزمة من الخدمات السريعة والمتطورة، بعضها على نطاق المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور، والبعض الآخر على نطاق الأنظمة والتعاملات الإدارية على مستوى الشركة.