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«فاب أكاديمي 2024» في كلية الإمارات للتطوير التربوي

يمتاز «فاب أكاديمي» بوجود أول مدربة إماراتية معتمدة في التصنيع الرقمي (من المصدر)
17 نوفمبر 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل مختبر التصنيع الرقمي «فاب لاب» في كلية الإمارات للتطوير التربوي على الاعتماد الدولي من مؤسسة فاب ماساتشوستس للتكنولوجيا لتقديم برنامج «فاب أكاديمي 2024»، وبذلك تباشر الكلية في تقديم وطرح برنامج «فاب أكاديمي 2024» للطلبة مع بداية العام القادم.
ومن خلال البرنامج المكثف، سيلتحق المشاركون لمدة ستة أشهر، سيتعلمون خلالها أحدث التقنيات والأدوات والبرامج في التصنيع الرقمي. ويشرف البروفيسور نيل غيرشنفيلد، مدير مركز البتات والذرات التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، على برنامج «فاب أكاديمي 2024»، والمبني على دورة النماذج الأولية السريعة المرموقة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي تحمل عنوان «كيف تصنع أي شيء (تقريباً)». ويمتاز البرنامج بوجود أول مدربة إماراتية معتمدة في التصنيع الرقمي من معهد فاب ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي زهرة اليحيائي.  

كلية الإمارات للتطوير التربوي
الإمارات
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