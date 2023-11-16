الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مدارس الإمارات» تدرب 10 معلمين من أوزبكستان

الوفد الأوزبكستاني خلال التدريب (من المصدر)
17 نوفمبر 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس» بـ «النقطة 514»
مهرجان الياسات.. رحلة تراثية بحرية في شاطئ السلع

استقبلت «مدارس الإمارات الوطنية» وفداً مؤلفاً من 10 معلمين متدربين من جمهورية أوزبكستان، قاموا بزيارة ميدانية تعليمية للمدارس، بهدف التدريب واكتساب الخبرات، والاطلاع على أحدث الطرق والبرامج التعليمية التي يتم تطبيقها في المدارس.
وتم التدريبُ ضمن إطار مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التعليم في جمهورية أوزبكستان ومدارس الإمارات الوطنية، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين جودة التعليم والتبادل المعرفي.
وفي هذا الإطار، قام كل من أليشر أوبييف المدير العام لوكالة المؤسسات التعليمية المتخصصة، التابعة لوزارة التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي في أوزبكستان، وأوتابيك ماهكاموف ممثل وزارة شؤون الرئاسة في أوزبكستان، بزيارة للمدارس حيث قدّما الشكر والتقدير لـ «مدارس الإمارات الوطنية» على حسن الاستقبال، وجودة البرامج التدريبية التي تم تقديمها للمعلمين المتدربين، كما ناقشا مع إدارة المدارس سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.
بدوره، قال الدكتور شاون ديلي، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، إنّ التبادلات الثقافية والتعليمية بين البلدان تمثل فرصة قيمة لنقل الخبرات وتطوير مهارات المعلمين، مضيفاً أن تدريب المعلمين القادمين من أوزبكستان في مدارس الإمارات الوطنية، يعد تجربة ناجحة في هذا المجال.
وتم إعداد برنامج خاص من قبل إدارة مدارس الإمارات الوطنية لتدريب الوفد الزائر على البرامج العلمية، والمناهج الدراسية المتطورة في مجال العلوم والرياضيات والهندسة، المطبقة في المدارس، وكذلك تعريفهم على ورش العمل التي يتدرب فيها الطلبة في مراكز التدريب التقني والمهني التابعة لها.
من جهتهم، أعرب المتدربون من أوزبكستان عن إعجابهم بالبرامج التعليمية المتطورة، كما أثنوا على طرق استخدام التكنولوجيا في التعليم في المدارس، وكيف يتم دمجها بشكل فعال في البرامج التعليمية، مشيدين بما تعلموه حول تصميم الدروس وفق معايير مبتكرة تستند إلى مفاهيم التعلم النشط والمشاركة الفعالة للطلاب.
من جانب آخر، وتقديراً للشراكة الوثيقة بين وزارة التعليم في أوزبكستان ومدارس الإمارات الوطنية، سيتم تصنيفُ «مدارس الإمارات الوطنية» كشريك رئيسي في مبادرة «شهادة المعلم» التي أطلقتها وزارة التعليم في أوزبكستان، والتي تهدف إلى ترخيص جميع المعلمين في أوزبكستان لتحسين التحصيل الأكاديمي، من خلال تنفيذ تغييرات تعليمية أساسية للارتقاء بعملية التعليم وتحسين جودة القطاع.

مدارس الإمارات الوطنية
الإمارات
أوزبكستان
آخر الأخبار
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات
الترفيه
وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©