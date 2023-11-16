«مدارس الإمارات» تدرب 10 معلمين من أوزبكستان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت «مدارس الإمارات الوطنية» وفداً مؤلفاً من 10 معلمين متدربين من جمهورية أوزبكستان، قاموا بزيارة ميدانية تعليمية للمدارس، بهدف التدريب واكتساب الخبرات، والاطلاع على أحدث الطرق والبرامج التعليمية التي يتم تطبيقها في المدارس.

وتم التدريبُ ضمن إطار مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التعليم في جمهورية أوزبكستان ومدارس الإمارات الوطنية، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين جودة التعليم والتبادل المعرفي.

وفي هذا الإطار، قام كل من أليشر أوبييف المدير العام لوكالة المؤسسات التعليمية المتخصصة، التابعة لوزارة التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي في أوزبكستان، وأوتابيك ماهكاموف ممثل وزارة شؤون الرئاسة في أوزبكستان، بزيارة للمدارس حيث قدّما الشكر والتقدير لـ «مدارس الإمارات الوطنية» على حسن الاستقبال، وجودة البرامج التدريبية التي تم تقديمها للمعلمين المتدربين، كما ناقشا مع إدارة المدارس سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

بدوره، قال الدكتور شاون ديلي، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، إنّ التبادلات الثقافية والتعليمية بين البلدان تمثل فرصة قيمة لنقل الخبرات وتطوير مهارات المعلمين، مضيفاً أن تدريب المعلمين القادمين من أوزبكستان في مدارس الإمارات الوطنية، يعد تجربة ناجحة في هذا المجال.

وتم إعداد برنامج خاص من قبل إدارة مدارس الإمارات الوطنية لتدريب الوفد الزائر على البرامج العلمية، والمناهج الدراسية المتطورة في مجال العلوم والرياضيات والهندسة، المطبقة في المدارس، وكذلك تعريفهم على ورش العمل التي يتدرب فيها الطلبة في مراكز التدريب التقني والمهني التابعة لها.

من جهتهم، أعرب المتدربون من أوزبكستان عن إعجابهم بالبرامج التعليمية المتطورة، كما أثنوا على طرق استخدام التكنولوجيا في التعليم في المدارس، وكيف يتم دمجها بشكل فعال في البرامج التعليمية، مشيدين بما تعلموه حول تصميم الدروس وفق معايير مبتكرة تستند إلى مفاهيم التعلم النشط والمشاركة الفعالة للطلاب.

من جانب آخر، وتقديراً للشراكة الوثيقة بين وزارة التعليم في أوزبكستان ومدارس الإمارات الوطنية، سيتم تصنيفُ «مدارس الإمارات الوطنية» كشريك رئيسي في مبادرة «شهادة المعلم» التي أطلقتها وزارة التعليم في أوزبكستان، والتي تهدف إلى ترخيص جميع المعلمين في أوزبكستان لتحسين التحصيل الأكاديمي، من خلال تنفيذ تغييرات تعليمية أساسية للارتقاء بعملية التعليم وتحسين جودة القطاع.