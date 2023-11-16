محمد الكويتي: الإمارات أدركت مبكرا أهمية الأمن السيبراني

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة أدركت مبكراً أهمية الأمن السيبراني في حماية مسيرتها التنموية نحو المستقبل، من خلال مواصلة الابتكار والتطوير، وإنشاء البنية التحتية الإلكترونية والمتقدمة القادرة على حماية المنجزات والمكتسبات الوطنية في بيئة رقمية آمنة.

وقال، في كلمته الرئيسة بعنوان «النبض السيبراني في عالم الإعلام»، خلال فعاليات اليوم الثالث من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي، إن حماية حدود فضائنا الرقمي تتصدر أولويات حكومة الإمارات من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتطورة، إضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع التهديدات السيبرانية المحتملة بكفاءة واستباقية عالية.