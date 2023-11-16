محمد سيف السويدي: الإعلام التنموي يعزز التنمية المستدامة

أبوظبي (وام)

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإعلام يتطلب تضافر الجهود والمشاركة الإيجابية بين مختلف مكونات المجتمع، لإبراز دور المؤسسات الإعلامية في تقديم محتوى هادف يعود بالفائدة والنفع ويخدم عملية التنمية والتطوير، لافتاً إلى أن تقديم الخدمات الإعلامية النوعية والترويج الذكي يسهمان في نقل الصورة الإيجابية للدول ومؤسساتها ويدعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وأضاف، في تصريحات بمناسبة فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، أن الإعلام التنموي يلعب دوراً مهماً في عصر التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في تقديم حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة تحديات التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة، والحصول على المعلومات والمعرفة.

وأشار إلى أهمية الإعلام التنموي ودوره في تسليط الضوء على قضايا استراتيجية مهمة كالطاقة النظيفة والاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وتطوير قطاعات البنية التحتية وغيرها من القضايا الجوهرية التي تدعم جودة حياة الإنسان.

وأشاد بدور الإعلام الوطني، الذي أسهم منذ تأسيس الدولة في دعم مرتكزات التنمية ومسيرة التطوير والتقدم، التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات، موضحاً أن صندوق أبوظبي للتنمية يعد من المؤسسات الوطنية التي تحمل فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.