«الإمارات للدراسات» ينظم جلسة عن «مفكري الإمارات والإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاركة نخبة من «مفكرو الإمارات» نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جلسة حوارية تناولت العلاقة بين مفكري الإمارات والإعلام كنموذج للتواصل العلمي والمعرفي، وذلك ضمن سلسلة «حوارات استراتيجية»، إحدى الفعاليات التي شارك من خلالها المركز في الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، التي انعقدت خلال الفترة من 14- 16 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

أدار الجلسة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، الذي أكد على الدور الحيوي الذي تهدف إليه مبادرة «مفكرو الإمارات» التي انطلقت في 4 يناير2022 كمظلة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين نخبة من العقول الإماراتية وإبراز إنتاجهم المعرفي، مشيراً إلى أن المفكرين والإعلام هما كلٌّ متكاملٌ، ويشكل نجاح تجربة التعاون بينهما دعماً استراتيجيّاً لمبادرات التعاون والشراكة على مستوى المجتمع الأكاديمي والبحثي. وأضاف أن هذه المبادرة هي منصة مهمة للتواصل بين المفكرين والجمهور بصفة عامة، تشبع الاهتمام المتزايد لدى فئات المجتمع المختلفة بمنتجات المفكرين في عصر ثورة المعلومات.

ويساهم «مفكرو الإمارات»، منذ 25 مايو 2022 بمقالات تنشر شهرياً في صحيفة «الاتحاد»، وتتضمن موضوعات متنوعة تواكب مسيرة الدولة التنموية واهتماماتها.

شارك في الجلسة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، والدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور حمد عبيد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز الاتحاد للأخبار»، ومحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور علي الغفلي، وكيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأستاذ المشارك بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور علي حصين الأحبابي، مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، الأستاذ المساعد بقسم الحكومة والمجتمع في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور جمال يوسف الصوالحي، الأستاذ المساعد في جامعة خليفة، والدكتورة أمينة السميطي الأستاذ المشارك في جامعة خليفة، والدكتور غانم كشواني، مدير أول البحث التطبيقي في إدارة البحث التطبيقي والابتكار وريادة الأعمال بكليات التقنية العليا، وسعادة ناصر الشيخ، الخبير الاقتصادي. وتعتبر مشاركة نخبة من «مفكرو الإمارات» ضمن هذا النشاط من سلسلة حوارات استراتيجية علامة مهمة على الاهتمام الذي يحرص عليه المفكرون والمركز لتعزيز وتطوير جسور التعاون واستثمار كل المناسبات لتحقيق هذه الغاية، لأن تعاون الطرفين يشكل أساساً لا غنى عنه لتطوير منتجات بحثية تخدم توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتستجيب لتطلعات الجمهور الذي يتابع الإنتاج العلمي والبحثي، ويتطلع لمنتجات تلائم احتياجاته وتراعي اللغة القادرة على الوصول بسهولة ويسر ودون تعقيدات. أكد المتحدثون في الجلسة على أهمية المحتوى الملتزم والدقيق باعتباره من أسس الالتزام البحثي والعلمي الرصين، إلى جانب أهمية البيئة العلمية المساندة لدور المفكرين وخاصة في تناول القضايا ذات البعد الاستراتيجي وأولويات الدولة، كما أشار المتحدثون إلى أهمية التطوير المستمر للقدرات والاستفادة من النقد الإيجابي وتقبله باعتباره تغذية استرجاعية تصقل قدرة المفكر على الموضوعية وتقبل الرأي الآخر طالما أنه في سياق إيجابي وهادف للخدمة العامة.

وتناول المشاركون موضوع البناء والمعرفة والتوعية الإعلامية المبكرة للأجيال، مؤكدين أن البناء الثقافي والإعلامي يتطلب الاهتمام بالأجيال الجديدة وتمكينها من القدرة على التعامل مع الإعلام بشكل إيجابي وقادر على التمييز بين التوجهات السلبية الضارة بالمجتمع وبين الرسالة الإعلامية الملتزمة بمبادئ وقيم دولة الإمارات، خاصة مع اتساع دائرة الوصول للمعلومات في زمن تحولت فيه وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات مؤثرة تبث عبرها الكثير من المعلومات في المجالات كافة.