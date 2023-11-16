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CNN العربية: الإمارات مركز لكبريات المؤسسات الإعلامية

كارولين فرج متحدثة خلال الفعاليات (وام)
17 نوفمبر 2023 01:38

أبوظبي(وام)

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قالت الدكتورة كارولين فرج نائب رئيس شبكة «CNN» العربية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزاً رائداً لكبريات المؤسسات والشركات الإعلامية الإقليمية والعالمية.
وأضافت كارولين على هامش مشاركتها في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، لا شك أن الإمارات لديها قاعدة كبيرة وقوية من المؤسسات الإعلامية العربية والإقليمية والعالمية، بفضل امتلاكها جميع المقومات اللازمة لاستقطاب المتخصصين في هذه الصناعة.
وأوضحت أن من بين المقومات التي تجعل الإمارات بيئة جاذبة للمؤسسات الإعلامية، هو موقعها الجغرافي.

CNN
الإمارات
الكونغرس العالمي للإعلام
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