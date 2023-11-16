«كونغرس الإعلام» يناقش الفرص الجديدة أمام شركات البث والإنتاج

أبوظبي (وام)

شهدت فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، المُنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عقد طاولة مستديرة تحت عنوان «شركات البث والإنتاج.. فرص جديدة»، بحضور ممثلي مؤسسات وشركات عالمية تعمل في مجال البث والإنتاج.

وناقشت الطاولة المستديرة، التي أدارتها الدكتورة كارولين فرج نائب رئيس شبكة «CNN» العربية، تأثير التطورات التكنولوجية التي فرضت نمطاً إعلامياً جديداً، وأسست لنهج مختلف في التعامل مع المعلومة وتناولها، وطريقة تقديمها للجمهور وتكيف المؤسسات الإعلامية، وابتكار أساليب وطرق ومنتجات تمكّنها من مواكبة المستجدات والمحافظة على استمراريتها واستدامة تأثيرها.

وسلط الحاضرون، الضوء على مستقبل شركات البث والإنتاج في ظل التطور التقني، وفرص التعاون مع الشركاء متعددي الجنسيات، والتحديات الراهنة التي تواجه صناعة البث والإنتاج، بالإضافة إلى تأثير مساهمة شركات البث والإنتاج على الصناعات الإبداعية، وتأثير الوسائط الرقمية على شركات البث والإنتاج.

كما أجاب ممثلو شركات البث والإنتاج على تساؤلات «هل يعيش المستهلكون اليوم وضعاً غير مؤات؛ بسبب العدد المتزايد من منصات البث؟ وهل هناك إمكانية للاشتراك الموحد، حيث يمكن للمستهلك الوصول إلى منصات متعددة عبر اشتراك واحد؟».

وفي هذا السياق، لفت دان هو، نائب رئيس «تينسنت كلاود إنترناشيونال» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أهمية مجال الإنتاج والأفلام ومجالات الترفيه وتصميم الألعاب والعمل السحابي، والذي يتضمن توفير بنية تحتية لخدمة قطاعات الإعلام والبث والترفيه.