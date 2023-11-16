الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كونغرس الإعلام» يناقش الفرص الجديدة أمام شركات البث والإنتاج

جانب من الطاولة المستديرة ضمن فعاليات «كونغرس الإعلام» (وام)
17 نوفمبر 2023 01:37

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس» بـ «النقطة 514»
مهرجان الياسات.. رحلة تراثية بحرية في شاطئ السلع

شهدت فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، المُنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عقد طاولة مستديرة تحت عنوان «شركات البث والإنتاج.. فرص جديدة»، بحضور ممثلي مؤسسات وشركات عالمية تعمل في مجال البث والإنتاج.
وناقشت الطاولة المستديرة، التي أدارتها الدكتورة كارولين فرج نائب رئيس شبكة «CNN» العربية، تأثير التطورات التكنولوجية التي فرضت نمطاً إعلامياً جديداً، وأسست لنهج مختلف في التعامل مع المعلومة وتناولها، وطريقة تقديمها للجمهور وتكيف المؤسسات الإعلامية، وابتكار أساليب وطرق ومنتجات تمكّنها من مواكبة المستجدات والمحافظة على استمراريتها واستدامة تأثيرها.
وسلط الحاضرون، الضوء على مستقبل شركات البث والإنتاج في ظل التطور التقني، وفرص التعاون مع الشركاء متعددي الجنسيات، والتحديات الراهنة التي تواجه صناعة البث والإنتاج، بالإضافة إلى تأثير مساهمة شركات البث والإنتاج على الصناعات الإبداعية، وتأثير الوسائط الرقمية على شركات البث والإنتاج.
كما أجاب ممثلو شركات البث والإنتاج على تساؤلات «هل يعيش المستهلكون اليوم وضعاً غير مؤات؛ بسبب العدد المتزايد من منصات البث؟ وهل هناك إمكانية للاشتراك الموحد، حيث يمكن للمستهلك الوصول إلى منصات متعددة عبر اشتراك واحد؟».
وفي هذا السياق، لفت دان هو، نائب رئيس «تينسنت كلاود إنترناشيونال» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أهمية مجال الإنتاج والأفلام ومجالات الترفيه وتصميم الألعاب والعمل السحابي، والذي يتضمن توفير بنية تحتية لخدمة قطاعات الإعلام والبث والترفيه.

الكونغرس العالمي للإعلام
الإمارات
أبوظبي
آخر الأخبار
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات
الترفيه
وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©