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«وام» تتسلم رئاسة اتحاد وكالات الأنباء العربية

«وام» تتسلم رئاسة اتحاد وكالات الأنباء العربية
17 نوفمبر 2023 01:37

أبوظبي (وام)

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تسلّمت وكالة أنباء الإمارات «وام»، الرئاسة الدورية لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» من وكالة الأنباء السعودية «واس»، وذلك خلال المؤتمر الـ50 للجمعية العمومية للاتحاد، الذي عقد في أبوظبي، أمس الأول، بالتزامن مع الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
ورحب محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» بالوكالات المشاركة في المؤتمر، معرباً عن اعتزازه بثقة رؤساء ومديري الوكالات العربية أعضاء الاتحاد التي تعد منطلقاً أساسياً للارتقاء بالعمل الإعلامي العربي.
وأكد أن اتحاد وكالات الأنباء العربية يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، خاصة في ظل الأحداث والتطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم، والتي تسير بوتيرة سريعة للغاية تجب مواكبتها بآليات عمل إعلامي يحقق الأهداف السامية التي تتطلع لها شعوبنا العربية، ويلبي ذائقة المتلقي العربي والأجنبي على حد سواء.
حضر المؤتمر الدكتور فريد أيار، الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، وممثلو 14 وكالة أنباء من الدول الأعضاء، ومن وكالات أنباء من دول العالم المختلفة.

وام
وكالات الأنباء العربية
الإمارات
الكونغرس العالمي للإعلام
وكالة أنباء الإمارات
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