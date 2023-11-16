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علوم الدار

«الاتحادية العليا»: التسامح متأصل في منظومة قيمنا

محمد حمد البادي
17 نوفمبر 2023 01:37

أبوظبي (وام)

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قال المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن قيمة التسامح بما تفرضه من ثقافة راقية في التعايش السلمي والحوار واحترام الآخر هي جينات أصيلة في منظومة القيم الاجتماعية في الإمارات، وإن هذه القيم والمبادئ النبيلة في التعامل ترسّخت بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، وحرصها على نشر هذه الثقافة السامية، وعياً وإيماناً منها بأهميتها في سبيل استدامة التنمية واستقرار المجتمع.
وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت اليوم، بفضل هذه القيم التي تجد أساسها في مبادئ ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية العريقة، وسنع المجتمع الإماراتي، قبلة للسياح من كل أصقاع الأرض ومضرب مثل في التعايش السلمي بين مختلف الجنسيات والأعراق، لافتاً إلى أن منظومة العدالة المتكاملة والطفرة التشريعية والنظام القضائي المتطور هي ضمانات لحماية هذه القيم وترسيخها في المجتمع، لما تكفله من حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وهي مبادئ أصيلة ونهج حياة في الإمارات.

محمد حمد البادي
الإمارات
التسامح
المحكمة الاتحادية العليا
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