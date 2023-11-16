«قضاء أبوظبي»: الإمارات رسخت تميزها في التسامح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن التسامح والتعايش السلمي والعيش المشترك بين البشر بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وعقائدهم وطوائفهم، يبقى من القيم الإنسانية النبيلة التي تستوجب توحيد الجهود كافة على النطاق العالمي، لترسيخها وتكريسها في جميع مناحي الحياة، لتشكل جزءاً أساسياً ومحورياً من ثقافة الشعوب والمجتمعات.

ونجد في اليوم العالمي للتسامح، فرصة سانحة لتسليط الضوء على أهمية نشر مفاهيم التسامح والأخوة والإنسانية في المجتمع، تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أرست منظومة متكاملة داعمة لهذا التوجه على المستويات جميعها، لا سيما ما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي تضمن الحقوق والحريات، وتجرّم أي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية أيا كانت طبيعتها، سواء عرقية أو دينية أو ثقافية.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح: رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربتها المتميزة والرائدة في تعزيز مفاهيم التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات والأعراق والديانات من المقيمين على أرضها، في بيئة يسودها الوئام والوفاق واحترام وتقبل الآخر، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار، في ظل سيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة.