«ايدج» تختار حلول «الياه سات» لمنصاتها الجوية REACH-S

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، عن اختيارها من جانب أداسي، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الخدمات والأنظمة الذاتية والتابعة لمجموعة ايدج، للتعاون على تجهيز منصات «REACH-S» من أداسي بحلول الياه سات للاتصالات المتطورة والآمنة عبر الأقمار الصناعية.

ويؤكد هذا التعاون التزام الشركتين بتوحيد جهودهما لإحداث تغيير نوعي في القدرات الاتصالية للطائرات المسيّرة، من خلال الجمع بين الحلول المتطورة التي تقدمها الياه سات عبر أقمارها الصناعية والتي تُغطّي ما يفوق 80% من سكان العالم، والقدرات الفائقة لأنظمة أداسي المستقلة، وذلك ضمن صفقة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وتعليقاً على ذلك، قال عيسى الشامسي، المدير العام للياه سات للخدمات الحكومية: «إننا سعداء بالتعاون مع مجموعة ايدج كمزود موثوق للاتصالات عبر الأقمار الصناعية على المدى البعيد. نتطلع لتجهيز منصة أداسي بأحدث حلولنا عالمية النطاق في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الأنظمة المسيّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم. يعكس حرصنا على اغتنام هذه الفرص التزامنا التام بتزويد الشركات الرائدة بحلول متطورة تتسم بالموثوقية العالية والسلاسة والسرعة».

من جهته، قال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: «يُجسّد التعاون الاستراتيجي مع الياه سات التزام أداسي بالابتكار في مجال الطائرات المسيّرة، كما يضعنا في طليعة التقدم التكنولوجي للاتصالات بالطائرات المسيّرة. وعن طريق دمج حلول الاتصالات المتقدمة عبر الأقمار الصناعية من الياه سات في منصات» REACH-S «، نرتقي بقدراتنا التشغيلية إلى حد بعيد، مما يُوطّد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبوأ مركز الريادة العالمية في تطوير الأنظمة المستقلة».