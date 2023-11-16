«ايدج» تعزز قدرات الإقلاع والهبوط العمودي عالمياً

دبي (الاتحاد)

اعتمدت شركة أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لمجموعة ايدج، عدة طائرات هليكوبتر بدون طيار عالية الأداء من طراز HT-100 لدمجها في سفن أحد برامج التصدير الرئيسية الخاصة بها.

ويتم تصنيع طائرات HT-100 من قبل شركة «أنافيا» ومقرها سويسرا، والتي استحوذت «ايدج» مؤخراً حصة قدرها 52% في الشركة، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة لبناء قدرات الجوية المستقلة لتصبح شركة رائدة عالمياً في هذا المجال عالي التخصص. وتتخصص «أنافيا» في تصميم وتطوير وتصنيع أنظمة الإقلاع والهبوط العمودي متعددة الاستخدامات، والتي يصل وزنها إلى 750 كجم، والقدرات المرتبطة بها.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «في غضون أسبوع أو أكثر قليلاً منذ إعلان الاستحواذ على حصة الأغلبية في«أنافيا»، تلقينا الآن أول طلبية دولية كبيرة لشراء أنظمة HT-100 مما يعكس الثقة في ايدج وشركائها في تطوير وتقديم حلول جوية وبحرية وبرية متطورة ومتكاملة. وتعد هذه الطلبية الأولى ضمن العديد من الطلبيات التي نتوقعها لهذه الطائرة الاستثنائية.