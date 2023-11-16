«إيدج» تفوز بجائزة سلامة الطيران

دبي (الاتحاد)

أعلنت «هورايزن»، أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط، أمس، فوزها بتحدي ماراثون سلامة الطيران لعام 2023 ضمن برنامج إدارة المواد ذات التأثير النفسي من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، الهيئة الاتحادية المستقلة التي تأسست لمراقبة وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالطيران في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال حارب الظاهري، الرئيس التنفيذي لأكاديمية «هورايزن»: «بصفتنا أكاديمية رائدة للطيران المروحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفخر بتقديم أفضل برامج الطيران المروحي ضمن فئتها للطيارين المتدربين محلياً ودولياً. وتتشرف هورايزن بحصولها على تلك الجائزة من الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تعدّ شهادة على التزامنا المستمر بسلامة الطيران وصحة طيارينا».

وتسلّم فريق هورايزن الجائزة خلال حفل جوائز الهيئة العامة للطيران المدني، والذي أُقيم على هامش معرض دبي للطيران، المستمر حتى يوم 17 نوفمبر في دبي وورلد سنترال.