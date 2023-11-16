«ايدج» تزود وزارة الدفاع بـ100 طائرة بدون طيّار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ايدج، أمس عن أول طلب رئيسي لها من وزارة الدفاع بـ 100 طائرة مسيرة من نوع REACH-S.

ويعتبر ذلك الطلب الأول من نوعه حول تزويد وزارة الدفاع بطائرات مسيرة ذات أجنحة ثابتة مُصنعّة في دولة الإمارات.

وتتولى أدفانسد كونسبتس، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والمختصة لتصميم وتطوير التكنولوجيا المبتكرة، على تطوير طائرات REACH-S بما يتماشى مع متطلبات المستخدم النهائي. بينما ستقوم شركة «أداسي»، التابعة أيضا للمجموعة، بالإشراف على الإنتاج وتسليم المنتج إلى وزارة الدفاع.

قال سعيد المنصوري، نائب الرئيس الأول لشركة أدفانسد كونسبتس: «يعد تطوير REACH-S، والتي تعتبر كأول الطائرات الجوية بدون طيار محلية الصنع وعالية التحمّل، والتي تُحلق على ارتفاعات متوسطة، إنجازاً مهماً لمجموعة ايدج. وبفضل تفاني فريق أدفانسد كونسبتس، أكملنا بنجاح اختبارات الطيران بالإضافة إلى عملية إطلاق أسلحة لطائرة REACH-S، كما نستعد حالياً لإجراء اختبار طيران عالي التحمل».

من جهة مماثلة، قال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: «يعكس هذا الطلب الهام خبراتنا الواسعة في قطاع الطيران واستثمارنا المستمر في الأنظمة ذاتية القيادة التي تُلبي متطلبات وزارة الدفاع لدولة الإمارات. كما أن التعاون مع شركة أدفانسد كونسبتس يُظهر ما يُمكن أن يحققه التآزر بين شركات مجموعة ايدج من فوائد معززة التي يختبرها المستخدم النهائي».



قدرات عالية

تزود REACH-S وزارة الدفاع بقدرات عالية محكمة ذات الصلة بإمكانية إجراء عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على مدار الساعة. وتتميز الطائرة بالقدرة على الإقلاع والهبوط بشكل مستقل، ويُمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر، مما يجعلها مثالية لعمليات تأمين الحدود والعمليات بعيدة المدى.