«أداسي» تحصل على عقد بـ239 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت «أداسي»، التابعة لمجموعة إيدج، أمس توقيع عقد بقيمة 239 مليون درهم إماراتي لتزويد وزارة الدفاع بأنظمة جويّة مُسيّرة من طراز«قرموشة».

من جهته أكد جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: «من دواعي فخرنا وسرورنا بتزويد طائرات من طراز «قرموشة»، الطائرة المسيّرة والتي تعد الأفضل من فئتها إلى وزارة الدفاع. ويندرج ذلك على الثقة العالية بمنتجاتنا كما يبرهن خبرتنا الواسعة التي تنافس الأسواق العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأنظمة الذاتية».

وتهدف «قرموشة» إلى تعزيز العمليات الجوية وهي مصممة لنقل حمولات تبلغ نحو 120 كيلوغراماً بمدة طيران تصل إلى 8 ساعات تشغيلية وبمدى يصل إلى 150 كيلومتراً. كما تتميز بمُحرك وقود منخفض الاستهلاك مع تزويدها بمستشعرات متعددة الاستخدامات، مما يتيح استخدام النظام في عمليات تشغيلية مختلفة.