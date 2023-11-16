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«ستراتا» تبلغ مرتبة «مورد من المستوى الأول» لـ«إيرباص»

«ستراتا» تبلغ مرتبة «مورد من المستوى الأول» لـ«إيرباص»
17 نوفمبر 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع»، بلوغها مرتبة «مُورّد من المستوى الأول» في تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة، وفي تصنيع أجزاء تخفيف الرفع لطائرات إيرباص A330.
جاء هذا الإعلان في إطار مشاركة «ستراتا للتصنيع» في معرض دبي للطيران 2023، لا سيما وأن تحقيق مكانة المورد من المستوى الأول، يُعد بمثابة شهادة ثقة تامة على التزام «ستراتا» الثابت في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات ذات المستوى العالمي، لشركات مرموقة في مجال الطيران، إذ يعزز هذا الإنجاز النوعي والنجاحات المحققة والمستمرة مع إيرباص، سمعة الشركة باعتبارها صاحبة حضور في قطاع الطيران العالمي.
وتستمر شراكة «ستراتا» و«إيرباص» منذ تصنيع أول حزمة أعمال لطائرة «إيرباص A330» في عام 2010، حيث بدأت ستراتا رحلتها كمورد من المستوى الثاني لحزمة الأعمال للأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات A330، وسرعان ما وسعت آفاقها من خلال تصنيع حزمة أعمال جديدة لأجزاء تخفيف الرفع للطائرات ذاتها في عام 2011.
ويجسد الانتقال إلى (المستوى الأول) التزام «ستراتا» الثابت بتقديم منتجات ذات جودة لا مثيل لها، ودعم الابتكار، والالتزام التام بالمواعيد وفي جميع التعهدات.
وقال إسماعيل علي عبدالله، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «ستراتا»: «إن الدخول في هذه المرحلة من الشراكة المباشرة مع «إيرباص»، يُعد خطوة استثنائية بالنسبة لشركة ستراتا، فهو إنجاز جديد يؤكد التزامنا الثابت تجاه التميز في الصناعة والابتكار وفي التعاون والشراكة الاستراتيجية المؤثرة في مسيرة تطوير قطاع الطيران عالمياً».
وأضاف، أن تحقيق «ستراتا» مرتبة (مورّد من المستوى الأول مع إيرباص) هو حافز إضافي لفريقنا، وهو منارة فخر تعكس العمل الجاد والخبرة، والمبادرة والابتكار».
بدوره، أعرب ميكائيل هواري، رئيس «إيرباص لأفريقيا والشرق الأوسط» من شركة «إيرباص»، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية المستمرة وهذا الإنجاز الجديد والمُستحق لشركة ستراتا، مضيفاً: «يُسعدنا أن نؤكد ثقتنا بشركة ستراتا كمورّد من المستوى الأول في برامج الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة وأجزاء تخفيف الرفع لطائرات A330، فسجل ستراتا الثابت في تقديم أجزاء هياكل الطائرات المركبة قد عزز ثقتنا في قدراتها».

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شركة ستراتا للتصنيع
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شركة ستراتا
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طائرات إيرباص
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