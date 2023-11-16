صيانة طائرات الهليكوبتر «بلاك هوك» في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «سيكورسكي»، التابعة لشركة «لوكهيد مارتن»، أمس عن شراكة مع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرَة «أمرُك»، ليكون المركز المعتمد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرَة، لطائرات الهليكوبتر «لوكهيد مارتن بلاك هوك» في دولة الإمارات.

وقال جيف وايت، نائب رئيس سيكورسكي للاستراتيجية وتطوير الأعمال «تتمتع أمرُك بمجموعة فريدة من القدرات، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستضمن الحفاظ على كفاءة أسطول بلاك هوك وسيساهم توفير الخدمات التشغيلية في دولة الإمارات إلى تحسين عمليات استدامة طائرات بلاك هوك، وذلك عبر تقليل أوقات التسليم وخفض التكاليف».

وتحدث محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لدى «أمرُك».. «يسعدنا أن نقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرَة ذات المستوى العالمي لشركة لوكهيد مارتن كمركز معتمد من سيكورسكي.