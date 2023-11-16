الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صيانة طائرات الهليكوبتر «بلاك هوك» في الإمارات

صيانة طائرات الهليكوبتر «بلاك هوك» في الإمارات
17 نوفمبر 2023 01:39

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس» بـ «النقطة 514»
مهرجان الياسات.. رحلة تراثية بحرية في شاطئ السلع

أعلنت شركة «سيكورسكي»، التابعة لشركة «لوكهيد مارتن»، أمس عن شراكة مع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرَة «أمرُك»، ليكون المركز المعتمد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرَة، لطائرات الهليكوبتر «لوكهيد مارتن بلاك هوك» في دولة الإمارات.
وقال جيف وايت، نائب رئيس سيكورسكي للاستراتيجية وتطوير الأعمال «تتمتع أمرُك بمجموعة فريدة من القدرات، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستضمن الحفاظ على كفاءة أسطول بلاك هوك وسيساهم توفير الخدمات التشغيلية في دولة الإمارات إلى تحسين عمليات استدامة طائرات بلاك هوك، وذلك عبر تقليل أوقات التسليم وخفض التكاليف».
وتحدث محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لدى «أمرُك».. «يسعدنا أن نقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرَة ذات المستوى العالمي لشركة لوكهيد مارتن كمركز معتمد من سيكورسكي.

بلاك هوك
لوكهيد مارتن
الإمارات
شركة لوكهيد مارتن
آخر الأخبار
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات
الترفيه
وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©