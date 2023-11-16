وزير الدولة لشؤون الدفاع يطلع على أجنحة المشاركين بمعرض دبي للطيران

دبي (وام)

قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بجولة في معرض دبي للطيران 2023 في دورته الـ 18 المقام في مطار آل مكتوم الدولي. وزار معاليه خلال جولته عدداً من أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة بالمعرض، من ضمنها جناح شركة (GAL AMMROC) الوطنية وشركة (SAAB)، بالإضافة إلى شركة (Dassault Aviation) وجناح الفضاء، وجناح التكنولوجيا الناشئة، وجناح كليات التقنية العليا، ثم اختتم جولته بزيارة جناح مجلة الجندي. وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من قبل الجهات المنظمة والمشاركة في المعرض، ما يعكس أهمية معرض دبي للطيران على المستوى العالمي.