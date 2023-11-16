الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير الدولة لشؤون الدفاع يطلع على أجنحة المشاركين بمعرض دبي للطيران

محمد البواردي خلال جولته بالمعرض (وام)
17 نوفمبر 2023 01:37

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس» بـ «النقطة 514»
مهرجان الياسات.. رحلة تراثية بحرية في شاطئ السلع

قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بجولة في معرض دبي للطيران 2023 في دورته الـ 18 المقام في مطار آل مكتوم الدولي. وزار معاليه خلال جولته عدداً من أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة بالمعرض، من ضمنها جناح شركة (GAL AMMROC) الوطنية وشركة (SAAB)، بالإضافة إلى شركة (Dassault Aviation) وجناح الفضاء، وجناح التكنولوجيا الناشئة، وجناح كليات التقنية العليا، ثم اختتم جولته بزيارة جناح مجلة الجندي.  وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من قبل الجهات المنظمة والمشاركة في المعرض، ما يعكس أهمية معرض دبي للطيران على المستوى العالمي.

معرض دبي الدولي للطيران
دبي
الإمارات
معرض دبي للطيران
محمد البواردي
آخر الأخبار
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات
الترفيه
وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©