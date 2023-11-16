الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد القوات البرية يستقبل عدداً من كبار ضيوف معرض دبي للطيران

سعيد الشحي خلال استقبال نيناد ميلورادوفيك (وام)
17 نوفمبر 2023 01:37

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس» بـ «النقطة 514»
مهرجان الياسات.. رحلة تراثية بحرية في شاطئ السلع

استقبل قائد القوات البرية اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 كلاً على حدة، اللواء منير الدين المدير العام للتعاون العسكري في الجيش الباكستاني والعميد تاسوندي ديالو رئيس الدفاع العام في جمهورية التوغو والدكتور نيناد ميلورادوفيك مساعد وزير الدفاع للموارد المادية الصربي.
جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات والدول الصديقة ومناقشة الشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة، وتنمية التعاون في مجال التدريب والتمارين المشتركة في مختلف المجالات العسكرية والعملياتية.

قائد القوات البرية
الإمارات
معرض دبي الدولي للطيران
دبي
معرض دبي للطيران
سعيد الشحي
آخر الأخبار
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
الكاتبة البريطانية أنتونيا سوزان بيات
الترفيه
وفاة الروائية البريطانية بيات عن 87 عاماً
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©