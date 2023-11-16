قائد القوات البرية يستقبل عدداً من كبار ضيوف معرض دبي للطيران

دبي (وام)

استقبل قائد القوات البرية اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 كلاً على حدة، اللواء منير الدين المدير العام للتعاون العسكري في الجيش الباكستاني والعميد تاسوندي ديالو رئيس الدفاع العام في جمهورية التوغو والدكتور نيناد ميلورادوفيك مساعد وزير الدفاع للموارد المادية الصربي.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات والدول الصديقة ومناقشة الشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة، وتنمية التعاون في مجال التدريب والتمارين المشتركة في مختلف المجالات العسكرية والعملياتية.