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وزير الدولة لشؤون الدفاع يواصل استقبال ضيوف معرض الطيران

محمد البواردي خلال استقبال ثاندي روث موديث (وام)
17 نوفمبر 2023 01:38

دبي (وام)

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التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه خلال اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران 2023، كلاً على حدة، معالي ثاندي روث موديث، وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى لجمهورية جنوب أفريقيا، ومعالي سيباستيان ليكورنو، وزير الجيوش الفرنسية.
كما استقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، معالي أجاي بهات، وزير الدولة لشؤون الدفاع بجمهورية الهند، وقام بالتقاط الصور الجماعية برفقة الضيف والوفد المرافق له مع فريق الاستعراض الهندي بالمعرض. ورحب معاليه بزيارتهم، وبحث معهم عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في المجالات الدفاعية العسكرية.

محمد البواردي
الإمارات
معرض دبي الدولي للطيران
دبي
معرض دبي للطيران
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