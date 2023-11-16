21.6 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع خلال معرض دبي للطيران في 4 أيام

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الرابع من معرض دبي للطيران 2023 إعلان مجلس التوازن - الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن إبرام 16 صفقة لصالح وزارة الدفاع، بقيمة 4 مليارات و87 مليون درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ بذلك إجمالي الصفقات المُبرمة خلال أربعة أيام من المعرض 44 صفقة، بقيمة إجمالي وصلت إلى 21 ملياراً و600 مليون درهم.

وبلغت صفقات اليوم الأول 4.7 مليار درهم، وصفقات اليوم الثاني 6.9 مليار درهم، وصفقات اليوم الثالث 5.1 مليار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023.

وقال زايد سعيد المريخي: بلغ إجمالي الصفقات المحلية لليوم الرابع من معرض دبي للطيران في دورته الـ18، 9 صفقات بقيمة 3 مليارات و800 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «إنترناشونال جولدن قروب»، لشراء نظام دفاع جوي بقيمة مليار و300 مليون درهم، والتعاقد مع «مطارات أبوظبي» لتقديم خدمات في مطار العين الدولي بقيمة 105 ملايين درهم، كما تضمنت الصفقات التعاقد مع شركة «الصحراء» لتوفير قطع الغيار والإصلاح والصيانة لأنظمة ومعدات أرضيات المطارات بقيمة 8 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «أي أي إل قروب» لتقديم أعمال الصيانة للمروحيات بقيمة 42 مليون درهم. وعقدت شركة «جال» 3 صفقات، حيث تهدف الأولى إلى تقديم الصيانة للمروحيات بقيمة 266 مليون درهم، والثانية لتوفير كوادر بشرية لتقديم الدعم الفني بقيمة 96.8 مليون درهم، بينما الأخيرة لشراء قطع غيار للطائرات بقيمة 1.6 مليار درهم.

وتم التعاقد مع شركة «بارج للذخائر» التابعة لمجموعة «إيدج»، لشراء ذخائر بقيمة 178 مليون درهم، بينما شملت الصفقة الأخيرة، التعاقد مع شركة «أداسي» التابعة لمجموعة «إيدج»، لشراء طائرات عمودية بقيمة 239 مليون درهم.

وأوضح ماجد أحمد الجابري أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الرابع من معرض دبي للطيران 2023، بلغ 7 صفقات بقيمة مليار و70 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الأميركية «لوكهيد مارتن»، لشراء قطع غيار لأنظمة الاتصال بقيمة 367 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الأميركية «إنفيرومنتال تكتونيكس كوربوريشن»، لشراء قطع الغيار والمواد الخاصة بأجهزة طب الطيران بقيمة 7.3 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة السويدية «ساب» لتقديم خدمات صيانة للطائرات بقيمة 185 مليون درهم، كما عقدت الشركة الفرنسية «تاليس» صفقتين، هدفت الأولى إلى تطوير نظام الاتصال بقيمة 318 مليون درهم، والثانية إلى تحديث وتطوير أنظمة سونار بقيمة 66 مليون درهم.

كما شملت الصفقات الدولية، التعاقد مع الشركة الإيطالية «أغستا وستلاند للخدمات الجوية» لتوفير قطع غيار والإصلاح للطائرات بقيمة 50 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الفرنسية «داسو للطيران»، لتوفير الدعم الفني بقيمة 78.6 مليون درهم. وأكد الجابري على دور مجلس التوازن في ضمان الجودة في قطاع الصناعات الدفاعية وصناعة الطيران، وتحديد الأولويات من خلال تطبيق استراتيجيات تضمن التطوير المستمر والوصول لأحدث المنتجات والحلول التقنية، وذلك بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات لتحقيق رؤية دولة الإمارات في قطاع دفاعي موجه نحو المستقبل.