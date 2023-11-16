صفقات معرض دبي للطيران ترتفع إلى 339 مليار درهم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع إجمالي قيمة صفقات طلبيات الطائرات التجارية المؤكدة التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الأولى من معرض دبي للطيران 2023، إلى أكثر من 92.35 مليار دولار (نحو 338.9 مليار درهم)، قيمة 280 طائرة، باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية التي تمت خلال المعرض.

وأضافت طلبية طيران الإمارات التي جاءت قبل يوم من اختتام المعرض، لشراء 15 طائرة إضافية A350-900 من شركة إيرباص الأوربية، أكثر من 22 مليار درهم «6 مليارات دولار) إلى الصفقات التجارية التي بلغت أمس الأول نحو 317 مليار درهم.

ومع طلبية شراء 95 طائرة بوينج إضافية في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات حالياً إلى 310 طائرات جديدة عريضة البدن.

وسجل معرض دبي للطيران 2023 في يومه الأول صفقات شراء طائرات تجارية قياسية، لنحو 206 طائرات بلغت قيمتها الإجمالية 73.2 مليار دولار (268.6 مليار درهم) بقيمة تصل إلى 75.45 مليار دولار، بما يعادل 277 مليار درهم.

وسجلت طيران الإمارات طلبيات تشمل 95 طائرة بوينج إضافية ذات الجسم العريض، بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

وأعلنت فلاي دبي وشركة بوينج الأميركية، صفقة تلتزم فيها فلاي دبي بشراء 30 طائرة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وأعلنت شركتا بوينج وصن إكسبرس، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، التزامه بشراء ما يصل إلى 90 طائرة بوينج ذات الممر. وتشمل الاتفاقية 28 طراز 737-8 و17 طراز 737-10، بقيمة تصل إلى 5.76 مليار دولار، مع خيارات شراء ما يصل إلى 45 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس.

ووقّعت الخطوط الملكية الأردنية اتفاقية شراء مؤكدة لأربع طائرات بوينغ 787-9، بقيمة 1.17 مليار دولار، فضلاً عن تأكيد شراء طائرتي 787-9، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصال لطائرات 787. كما وقعت طيران البلطيق اتفاقية شراء 30 طائرة من طراز A220-300 من شركة إيرباص، بقيمة تصل إلى 2.745 مليار دولار، إلى جانب خيارات شراء 20 طائرة أخرى.

وتقدمت الخطوط الملكية المغربية بشراء طلبية متكررة لشراء طائرة 787 دريملاينر، وتأكيد طلب طائرتين من طراز 787-9 في سجل طلبياتها، بقيمة 585 مليون دولار، وذلك في إطار خططها لتوسعة أسطولها من الطائرات ذات البدن العريض.

وخلال يومه الثاني، وقعت مصر للطيران صفقة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، تصل قيمتها وفقاً لجدول الأسعار إلى نحو 3.17 مليار دولار أميركي (نحو 11.6 مليار درهم).

كما وقعت شركة «سكات إيرلاينز» الكازاخستانية طلبية لشراء 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بقيمة تصل إلى 851 مليون دولار أميركي (نحو 3.1 مليار درهم).

وأعلنت شركة بوينج والخطوط الجوية الإثيوبية أن الناقلة وافقت على طلب 11 طائرة 787 دريملاينر 9 بقيمة 3.2 مليار دولار (نحو 11.7 مليار درهم)، إضافة إلى 20 طائرة 737 ماكس 8 بقيمة 2.43 مليار دولار نحو 8.91 مليار درهم. وتشمل الصفقة خيار حقوق شراء 15 طائرة 787 دريملاينر 9، و21 طائرة 737 ماكس.

وشهد المعرض في اليوم الثالث إعلان الخطوط الجوية الإثيوبية توقيع مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 إلى أسطولها من الطائرات وتصل قيمة الصفقة إلى نحو 3.5 مليار درهم (نحو 12.8 مليار درهم)، ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات إيرباص.