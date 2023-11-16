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إطلاق الموسم الـ8 لجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي

إطلاق الموسم الـ8 لجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي
17 نوفمبر 2023 01:38

أبوظبي (وام)

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أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير - احتفاءً بالتسامح والمفاهيم الإنسانية التي تعبر عن رسالته الحضارية - الموسم الثامن لـ«جائزة فضاءات من نور للتصوير الضوئي»، بالتزامن مع احتفائه بـ«اليوم العالمي للتسامح» الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام ضمن منظومة برامجه التي تعزز قيم التسامح والتعايش والسلام.
ودأبت الجائزة منذ إطلاقها، على ترسيخ المفاهيم الإنسانية ومد جسور التواصل الحضاري بين الثقافات، فمن بعد التسامح شعاراً للموسم السابع، يأتي الموسم الثامن للجائزة تحت شعار «السلام» بمفهومه العالمي.
وحول أهمية الجائزة، قال معالي عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «لقد تمكن جامع الشيخ زايد الكبير من ترسيخ دوره الفاعل ومكانته الخاصة منبراً حضارياً ثقافياً عالمياً، يجمع المبدعين والمفكرين على اختلاف ميولهم، ويقدم لهم كل الدعم اللازم، ليقدموا نتاجات فكرية وثقافية وفنية، تعزز رسالة الجامع، وتؤكد دوره الرائد منبراً للوسطية والاعتدال الديني، يقدم جوهر الإسلام وروحه الفذة ضمن قوالب متجددة تتوافق ومعطيات العصر».

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جامع الشيخ زايد الكبير
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