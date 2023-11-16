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وزير الطاقة يحضر حفل سفارة أوزبكستان بيومها الوطني

سهيل المزروعي خلال الحفل (وام)
17 نوفمبر 2023 01:38

أبوظبي (وام)

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حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالعزيز اورالبايوفيتش أقولف، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزباكستان لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال في أبوظبي، عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الأوزبكية المقيمة بالدولة.
وأشاد السفير الأوزبكي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات المتينة التي تربط بلاده بدولة الإمارات في المجالات جميعها.

وزير الطاقة
سهيل المزروعي
أوزبكستان
الإمارات
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