ولي عهد عجمان يستقبل سفيري الكويت وقطر

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، جمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية مع دولة الكويت الشقيقة في المجالات جميعها. كما بُحثت العلاقات الأخوية المتينة والروابط الوثيقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر جمال محمد الغنيم، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الصعد.

حضر الاستقبال، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، الدكتور سلطان المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة. ورحب سموه بالسفير القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يساهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة قطر في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الدكتور سلطان المنصوري عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق الروابط الأخوية والثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر الاستقبال، حمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.