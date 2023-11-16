عمار النعيمي يطلق منصة مكتب شؤون المواطنين في حكومة عجمان

عجمان (وام)

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بديوان الحاكم، منصة مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، والتي تهدف إلى خدمة المواطنين بأحدث الطرق وأيسرها، وصولاً عبر المنصة الإلكترونية www.ajmancao.ae

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن إطلاق المنصة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتسخير الإمكانات كافة، لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم.

وقال سموه، إن المنصة تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات على الصعد كافة، بشكل منسجم مع الأهداف الوطنية المنشودة لوضع المواطن نصب أعيننا، وتمكينه من التمتع بالأسلوب المعيشي الذي يليق به، مؤكداً أن الحكومة تعمل من أجل إسعاده وتحقيق رفاهيته، وهو العنوان الأول في مستهدفاتنا الاستراتيجية.

وأشاد سموه بالمبادرات الإنسانية والخيرية التي يتبناها مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وما يقدمه للمواطن من خدمات مهمة في مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات ومساندة الشرائح المجتمعية المحتاجة، لضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ولتعزيز قيم التكافل والتماسك المجتمعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتحقيق جودة حياة للمواطنين، بما يضمن استدامة استقرارهم وازدهار مستقبلهم.



الهوية الرقمية

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى شرح وافٍ من الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، حول المنصة التي تتميز باتباع طرق وآليات التسجيل الجديدة، تبعاً للتوجه الجديد، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر تسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية، ما يسهل إنجاز الحصول على الخدمة على نحو عملي.

وأوضح الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، لسمو ولي عهد عجمان، أن المنصة المستحدثة ستعمل على التكامل مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية لتسهيل معالجة طلبات المواطنين، كما تقدم خدمات تفاعلية لتسهيل تقديم ومتابعة الطلبات.

من جانبها، قالت مريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، إن المنصة الجديدة تضع خدمات مكتب شؤون المواطنين بين يدي مواطني إمارة عجمان بطريقة إلكترونية بسيطة، وضمن بيئة عمل آمنة، وتشمل الخدمات فئات مختلفة، كالمنح والمساعدات والمبادرات، وجميع الأنشطة المجتمعية، بالإضافة إلى خدمة مجالس عجمان.



الحضور

حضر إطلاق المنصة، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، ومريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين.