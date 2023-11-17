هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة

هطلت صباح اليوم أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الأمطار الغزيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي تركزت على ناهل وسويحان والعين والخزنة وغيرها من مدن الإمارة، كما هطلت الأمطار على مناطق داخل عجمان والفجيرة والشارقة وأم القيوين، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة .. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر بمزيد من أمطار الخير.