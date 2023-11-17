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التعليم والمعرفة

اختتام الدورة الـ 13 لجائزة "الشؤون الإسلامية" لحفظ القرآن الكريم

اختتام الدورة الـ 13 لجائزة " الشؤون الإسلامية " لحفظ القرآن الكريم
17 نوفمبر 2023 11:50

اختتمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فعاليات الدورة الثالثة عشرة من جائزتها لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي تنظمها سنوياً، ويشارك فيها الدارسون والدارسات في مراكز وحلقات التحفيظ التابعة للهيئة، وطلبة المدارس، ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، وأصحاب الهمم والمنتسبون للمراكز والمؤسسات التي تعنى بهذه الفئة.

حضر الحفل، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين والموظفين والموظفات في الهيئة، وجمع من كبار الشخصيات من مديري المؤسسات والجهات المشاركة في الجائزة والمؤسسات القرآنية بالدولة إضافة إلى المتسابقين والمتسابقات يرافقهم عدد من ذويهم ومديري ومديرات مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

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ورحب الدكتور عمر حبتور الدرعي ، في كلمته خلال الحفل، بالضيوف وهنأ الفائزين بما استحقوه من تكريم لحفظهم كتاب الله وإقبالهم على المشاركة في هذه الجائزة، وتنافسهم فيها وفق قواعد وأصول ومعايير الجائزة التي تمثل جزءاً من جهود الهيئة في خدمة كتاب الله عز وجل.

وأكد الدرعي أنه انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، الذي وضع اللبنات الأولى لمراكز التحفيظ وتكريم الحفظة ، تحرص الهيئة على إتاحة الفرص أمام كل فئات المجتمع الراغبين في تعلم كتاب الله على اختلاف أعمارهم للالتحاق بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وحلقات المساجد وعبر التقنية الحديثة عن بعد، شاكرا أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم وبناتهم لحفظ القرآن الكريم الذي سيكون مصدرا لسعادتهم ولأسرهم ومجتمعهم.

المصدر: وام
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