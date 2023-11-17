نظمها مجلس محمد بن زايد .. سيف بن زايد يشهد محاضرة بعنوان"رحلة الإمارات إلى الفضاء"

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، محاضرة تحت عنوان "رحلة الإمارات إلى الفضاء" التي نظمها مجلس محمد بن زايد في قصر البطين ضمن سلسلة محاضراته وجلساته الدورية.

وأدار الجلسة وشارك فيها سعادة سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء ورائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي. وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على أهمية استكشافات الفضاء وتأثيرها في التقدم العلمي الذي تحققه البشرية، إضافة إلى دخول دولة الإمارات مجالات الفضاء وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية الطموحة والمردود العلمي لهذه المشاريع في خدمة العلم والبشرية.

وتحدث سعادة سالم المري عن تاريخ تأسيس برنامج الفضاء الإماراتي ومشاريع الدولة في هذا المجال في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بشأن مستقبل دولة الإمارات وإسهاماتها وتحولها من دولة مستخدمة للتقنيات الفضائية إلى مصنعة لها .. إضافة إلى مشاريعها الوطنية وبرنامج نقل المعرفة والشراكة العالمية طويلة الأمد في هذا الشأن وغيرها من المحاور. فيما أشار هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى لقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " ، مع رواد فضاء أميركيين في السبعينات وحلمه الذي تحقق .. وتحدث المنصوري عن تجربة انضمامه إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء والتدريبات التي تلقاها في روسيا والتحديات التي واجهها خلال مختلف مراحل المهمة إضافة إلى نبذة حول مهام رواد الفضاء والتجارب التي أجراها في محطة الفضاء الدولية.

أما سلطان النيادي فسلط الضوء على تفاصيل مهمته في محطة الفضاء الدولية التي تعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب وأهمية التجارب العلمية التي نفذها، إضافة إلى التأثير الإيجابي للاتصالات المباشرة مع الجمهور من محطة الفضاء والحياة فيها فضلا عن مهمة السير في الفضاء وأهمية التدريبات التي تلقاها مع الشركاء الدوليين في المهمة.

وقال المشاركون في ختام الجلسة ، إن دولة الإمارات تمضي بخطى طموحة وواثقة في مجالات استكشاف الفضاء وعلومه من خلال مواصلة مبادراتها ومشاريعها وذلك بجهود أبنائها وتعاونها مع الشركاء..مؤكدين الموقع المهم لبرنامج الفضاء الإماراتي ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة للدولة ورؤيتها للمستقبل وستبث الجلسة الحوارية يوم غد السبت الساعة الخامسة مساء على قناة الإمارات التلفزيونية.