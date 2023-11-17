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ذياب بن محمد بن زايد يزور معرض دبي للطيران 2023

ذياب بن محمد بن زايد يزور معرض دبي للطيران 2023
17 نوفمبر 2023 13:50

 زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، "معرض دبي للطيران" 2023.

وتفقَّد سموّه عدداً من أجنحة الشركات التي تعرض أحدث المنتجات والابتكارات في مجالات الطيران المدني والدفاع الجوي والصناعة الجوية. وشملت جولة سموّه عدداً من أجنحة الشركات الوطنية المشارِكة في المعرض، ومن ضمنها مجموعة "إيدج" للتكنولوجيا المتقدِّمة، وشركة "مبادلة" للاستثمار، وشركة "كاليدوس"، حيث تبادل سموّه الأحاديث مع ممثّلي الشركات المحلية والإقليمية المشارِكة، بشأن مبادراتهم ومشاريعهم الرائدة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع الطيران في دولة الإمارات والمنطقة، ودعم جهود تبنّي نهج الاستدامة في الصناعة الجوية.

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رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة فيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة.

ويعرض "معرض دبي للطيران"، في نسخته لهذا العام، أحدث الابتكارات التكنولوجية بمشاركة أكثر من 1,400 شركة من 148 بلداً، إضافةً إلى تنظيم عروض جوية، وعرض أكثر من 180 طائرة تجارية وعسكرية وطائرات خاصة.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
معرض دبي للطيران
معرض دبي الدولي للطيران
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