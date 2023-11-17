محمد بن راشد: سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، أن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ … فخورين بإنجازاته الدولية .. وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي .. وفخورين بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات».