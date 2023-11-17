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علوم الدار

محمد بن راشد: سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ

محمد بن راشد: سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ
17 نوفمبر 2023 14:31

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، أن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ … فخورين بإنجازاته الدولية .. وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي .. وفخورين بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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