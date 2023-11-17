تنويه من شرطة الفجيرة حول فيديو متداول عن مركبة جرفتها أحد الأودية

نوهت شرطة الفجيرة للجمهور الكريم بأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية في الإمارة لم تنتج عنه أي أضرار في الأرواح وقد تم استدعاء سائق المركبة لاستكمال الاجراءات بحقه.

ودعت الجمهور إلى عدم تداول تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.