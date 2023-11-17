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النائب العام للدولة يبحث مع نائب النائب العام الصيني أوجه التعاون القضائي المشترك

النائب العام للدولة يبحث مع نائب النائب العام الصيني أوجه التعاون القضائي المشترك
17 نوفمبر 2023 15:20

 استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي، معالي تشانغ شيويه تشياو نائب النائب العام لجمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الأحاديث الودية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما استعرض الجانبان طبيعة النظام القضائي في البلدين وسبل تنمية آفاق التعـاون في مجال أعمال النيابة العامة.

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ورحب النائب العام للدولة بمعالي نائب النائب العام لجمهورية الصين والوفد المرافق، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.

حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وحسين معتوق المحامي العام الأول والدكتور أحمد الكمالي المحامي العام الأول و عبيد أحمد العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.

المصدر: وام
حمد الشامسي
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