شرطة أبوظبي تدعو السائقين لعدم التوقف وسط الطريق في حالات الحوادث المرورية البسيطة

ناشدت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين بعدم التوقف في وسط الطريق بدون مبرر وتحريك مركباتهم عند وقوع الحوادث المرورية البسيطة أو الأعطال او انفجار الإطار خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن وطلب المساعدة من مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي لإفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة حركة السير.

وقال العميد سيف الزعابي نائب مدير مديرية المرور والدوريات إن أمن الطرق من ضمن الأولويات الاستراتيجية بشرطة أبوظبي ، وأن تحريك المركبات من الطريق في حالات الحوادث المرورية البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب عن الحادث، كما أوضح أن عملية التخطيط تتم من خلال أنظمة دقيقة تحدد المتسبب في الحادث.

وأضاف إن ترك المركبات المتسببة في الحوادث المرورية البسيطة والمركبات المعطلة أو تبديل الإطارات على مسارات الطرق يعرض قائديها لحوادث الدهس، ومخاطر وقوع الحوادث المرورية.

وأكد أن مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تواصل وباستمرار تعزيز جهودها ضمن الأهداف الاستراتيجية من خلال تعزيز التوعية والثقافة المرورية عبر النشرات التوعوية والورش الميدانية إلى جانب ماتنشره إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي من توعية عبر مواقع شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي .

وأوضح أن "التوقف وسط الطريق بدون مبرر " مخالفة غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية .