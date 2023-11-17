نائبة مدير وكالة الطاقة المتجددة لـ«الاتحاد»: مبادرات «آيرينا» هدفها دعم أجندة تحول الطاقة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت جوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، الدور المهم والمؤثر للشباب في إنجاح وتسريع التحوّل العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة، موضحة أن مؤتمر الأطراف «كوب28»، سيكون أحد المنصات البارزة لدعم دور الشباب في تحوّل الطاقة والعمل من أجل المناخ.

وقالت سينع لـ «الاتحاد»: نهدف في «آيرينا» إلى استكمال البرامج النوعية التي سيقدمها المؤتمر المقام على أرض دولة الإمارات، بمبادراتنا الخاصة الهادفة إلى دعم أجندة التحول الطاقة حول العالم، وندعو جميع المعنيين والشركاء وأصحاب المصلحة في تحول الطاقة، بالتزامن مع زخم انعقاد (كوب28)، إلى العمل معاً لإنشاء منظومة متكاملة حيوية داعمة لتمكين الشباب من الابتكار، وتقديم مساهمات فاعلة ومؤثرة في التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأضافت: من واجبنا أن ندعم الجيل الجديد من رواد الطاقة، وأن نوفر لهم منصات تتيح لهم الوصول بأفكارهم إلى صناع القرار، آملين أن تساعد جهودنا في هذا الصدد الشباب على تحقيق التحوّل الذي يتطلعون إليه، وبناء مستقبل يفخرون بأن يكونوا جزءاً من صناعته.



أدوار قيادية

أكدت سينع أن فئة الشباب التي تشكل الشريحة الأكبر من حيث العدد في مجتمعات هذه المنطقة، قادرة إذا ما اضطلعت بأدوار قيادية، على المساهمة الفاعلة في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية للحياد المناخي والصفري، وتصميم وبناء عالم أكثر استدامة، وتشكيل مستقبل أفضل لأنفسهم وبلدانهم وكوكبهم وللأجيال القادمة.

وأضافت: لدى الشباب تصميم وتركيز وعزيمة تسهم في تحقيق تطلعات مجتمعاتهم وبلدانهم وإنجاح استراتيجياتها المستقبلية للحياد المناخي وتصفير الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت أن إطلاق الطاقات الهائلة الكامنة للشباب في مجال تحوّل الطاقة وتعزيز مقومات التنمية المستدامة وحماية مستقبل الكوكب يتطلب من المعنيين الأساسيين، وخاصة الحكومات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية الفاعلة، دعم جهود الشباب وتعزيز زخمها في هذا المجال الحيوي.



3 مستويات

وأشارت سينغ إلى إمكانية تقسيم الدعم المطلوب للشباب وفق ثلاثة مستويات رئيسة، حيث يمكن للحكومات توفير المزيد من الحوافز والسياسات واللوائح التي تشجع تطوير واعتماد حلول الطاقة المتجددة وتسهّل تصميم بيئة أكثر دعماً للشباب لتنفيذ أفكار جديدة ومبتكرة في مجال تبنّي الطاقة المتجددة ومصادرها. إضافة إلى دور شركات القطاع الخاص في الاستثمار أكثر في حلول الطاقة المتجددة، بالتزامن مع دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب من أصحاب الأفكار المبتكرة والحلول الإبداعية التي يمكن أن تساعد في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء.

ثم يأتي دور المنظمات والمؤسسات المجتمعية الفاعلة في توفير التدريب العملي والتوجيه التخصصي وفرص التواصل للشباب المهتمين والعاملين في قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما يعزز الوعي ويطوّر السياسات التي تسرّع التحول العادل والمستدام نحو الطاقة المتجددة.



منتدى الشباب

وعن الخطوات العملية التي تقوم بها «آيرينا» لتمكين الشباب من قيادة انتقال الطاقة، أوضحت سينغ أن «توقعات تحولات الطاقة العالمية» لعام 2023 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» تشير إلى ضرورة مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات حتى عام 2030، من أجل تحقيق أهداف مواجهة التغير المناخي التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

وأضافت: توفر «آيرينا»، باعتبارها الوكالة الرائدة عالمياً لمجال تحول الطاقة، منبراً دائماً للشباب لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم وإيصال صوتهم وأفكارهم، وفي هذا السياق يأتي «منتدى الشباب» الذي ننظمه سنوياً ويجمع مشاركات شابة من مختلف أنحاء العالم في المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتعزيز مشاركتهم في تسريع تحول الطاقة إلى المستويات المأمولة. وتابعت: في عام 2023 الحالي، قامت «آيرينا» بتوسيع مبادراتها التي تركز على الشباب بشكل أكبر، حيث أطلقنا مبادرة الجيل الجديد للانتقال إلى الطاقة المتجددة «NewGen» لدعم روّاد الأعمال والمبتكرين الشباب في تسريع وتيرة التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهي مبادرة تسهم في بناء القدرات، وتوفير التوجيه والدعم للمشاريع والشركات الناشئة التي تديرها قيادات شابة، وتعمل على تطوير حلول مبتكرة لتعزيز اعتماد مصادر الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.

ومؤخراً وفي «أسبوع الابتكار» التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في مدينة بون بألمانيا، عرضت هذه المبادرة مجموعة من مشاريع الشباب لأول مرة أمام جمهور من المسؤولين الحكوميين والخبراء وقيادات الشركات العالمية، ومنها مشروع «جرين باور بلس» الذي يسهل الوصول إلى شبكة من الخبراء والمختصين بالطاقة الخضراء لفائدة الأفراد والشركات والكوكب، كما شهد «أسبوع الابتكار» عرضاً لمشروع «جرين فلويدكس» الشبابي الهادفة لتمكين المطورين العقاريين من تفعيل حلول المباني الخضراء من خلال الاستفادة من الطحالب الدقيقة.

وقالت سينغ: في الأسابيع المقبلة، نتطلع إلى فعاليات دولية مناخية مهمة يتوّجها مؤتمر الأطراف «كوب28» بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي نتطلع إلى أن يكون منصة عالمية لتقديم الرواد الشباب من جميع أنحاء العالم لقيادة الجهود الدولية لتحقيق وتسريع انتقال الطاقة.



تعزيز الوعي

أوضحت سينع أن تحقيق هدف تحوّل الطاقة يتطلب تعزيز التوعية للأجيال الصاعدة بأهمية الطاقة المتجددة في إزالة الكربون والحد من ارتفاع حرارة الكوكب والتصدي لمسببات وتداعيات التغيّر المناخي.

وأضافت: على مستوى التوعية المجتمعية بأهمية تحوّل الطاقة، تواصل وكالة «آيرينا» دعم المعلمين والكوادر التربوية في مختلف مراحل منظومة التعليم حول العالم ليكونوا القدوة والموجّه والممكّن لأجيال المستقبل، كونهم يلعبون دوراً محورياً في غرس المعارف والقيم وتنمية المهارات المطلوبة لدى النشء والشباب القادرين على إحداث فرق إيجابي مؤثر في المسار المستقبلي للطاقة.

وخلال عام 2022، أطلقت وكالة «إيرينا» شبكة متخصصة لتزويد المعلمين والمدارس بالأدوات والممارسات المبتكرة اللازمة لدمج الطاقة المتجددة بنجاح في المناهج الدراسية.