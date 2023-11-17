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علوم الدار

توقعات باحتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
17 نوفمبر 2023 18:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق الساحلية، تمتد على بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة. حركتها شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً يصبح متوسطاً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 15:03 والمد الثاني عند الساعة 06:03 والجزر الأول عند الساعة08:31 والجزر الثاني عند الساعة 22:49.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً يصبح متوسطاً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 11:54 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.

 

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المصدر: وام
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