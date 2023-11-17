حديقة أم الإمارات تحتفي بيوم التسامح

أبوظبي (الاتحاد)

تجسيداً لحرصها على بناء ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر، احتفت حديقة أم الإمارات أمس باليوم العالمي للتسامح عبر العديد من الأنشطة العائلية وورش العمل التفاعلية والعروض الترفيهية خلال فعالية سوق الحديقة.. ويتضمن الاحتفال الذي يستمر اليوم أيضاً فقرات مبتكرة، حيث ترحب شخصية (مستر كايند) بالزوار وتقدم عروضها اليوم في منطقة العشب الكبرى، بالإضافة إلى عروض حية وورش عمل تفاعلية تعلم الجيل الجديد قيم اللطف والتعاطف والتسامح وتنشر الإيجابية، كما تتاح للصغار فرصة المشاركة في ورش التمثيل المسرحي التي تتناول موضوعات حول التسامح، وممارسة التمارين على الترامبولين، كما يمكن لزوار الحديقة المشاركة في جلسات العلاج الطبيعي.