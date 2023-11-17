السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حديقة أم الإمارات تحتفي بيوم التسامح

حديقة أم الإمارات تحتفي بيوم التسامح
18 نوفمبر 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»

تجسيداً لحرصها على بناء ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر، احتفت حديقة أم الإمارات أمس باليوم العالمي للتسامح عبر العديد من الأنشطة العائلية وورش العمل التفاعلية والعروض الترفيهية خلال فعالية سوق الحديقة.. ويتضمن الاحتفال الذي يستمر اليوم أيضاً فقرات مبتكرة، حيث ترحب شخصية (مستر كايند) بالزوار وتقدم عروضها اليوم في منطقة العشب الكبرى، بالإضافة إلى عروض حية وورش عمل تفاعلية تعلم الجيل الجديد قيم اللطف والتعاطف والتسامح وتنشر الإيجابية، كما تتاح للصغار فرصة المشاركة في ورش التمثيل المسرحي التي تتناول موضوعات حول التسامح، وممارسة التمارين على الترامبولين، كما يمكن لزوار الحديقة المشاركة في جلسات العلاج الطبيعي.

حديقة أم الإمارات
يوم التسامح العالمي
التسامح
أبوظبي
الإمارات
اليوم العالمي للتسامح
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©