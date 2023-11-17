82 صهريجاً لسحب مياه الأمطار في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، وهطول أمطار الخير في الإمارة.

وأوضح المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن الدائرة وفرت كافة الإمكانات اللازمة من كوادر عمل ومعدات وآليات منذ بدء الحالة الجوية وفقاً للخطط المعدة مسبقاً للتعامل الفوري مع هطول الأمطار، وسحب تجمعات المياه، حيث تقوم الفرق واللجان كافة بمهام عملها بكفاءة عالية ما عزز من سهولة ومرونة التعامل مع حالة الطقس السائدة.

وأفاد أن الدائرة وفرت 82 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الأمطار وأكثر من 41 محطة ضخ متنقلة ومحطتي السد، كما وفرت كامل المعدات الأخرى واللباس اللازم لكوادر العمل من أجل سلامتهم خلال تواجدهم في الميدان.