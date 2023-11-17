السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

82 صهريجاً لسحب مياه الأمطار في رأس الخيمة

82 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الأمطار (من المصدر)
18 نوفمبر 2023 01:06

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»

أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، وهطول أمطار الخير في الإمارة. 
وأوضح المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن الدائرة وفرت كافة الإمكانات اللازمة من كوادر عمل ومعدات وآليات منذ بدء الحالة الجوية وفقاً للخطط المعدة مسبقاً للتعامل الفوري مع هطول الأمطار، وسحب تجمعات المياه، حيث تقوم الفرق واللجان كافة بمهام عملها بكفاءة عالية ما عزز من سهولة ومرونة التعامل مع حالة الطقس السائدة.
وأفاد أن الدائرة وفرت 82 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الأمطار وأكثر من 41 محطة ضخ متنقلة ومحطتي السد، كما وفرت كامل المعدات الأخرى واللباس اللازم لكوادر العمل من أجل سلامتهم خلال تواجدهم في الميدان.

رأس الخيمة
الأمطار
هطول الأمطار
دائرة الخدمات العامة
الإمارات
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©