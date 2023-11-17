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بلدية أم القيوين تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

فرق الطوارئ مزودة بجميع المعدات للتعامل مع تجمعات المياه (من المصدر)
18 نوفمبر 2023 01:06

أم القيوين (الاتحاد)

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أكدت بلدية أم القيوين أن فرقها تعاملت مع مياه الأمطار التي هطلت على الإمارة أمس، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة لأفراد الجمهور خلال فترة هطول الأمطار، حيث حضرت فرق الطوارئ مزودة بجميع المعدات للتعامل مع تجمعات المياه أو أي طوارئ أخرى قد تنجم والاستجابة لها خلال وقت قياسي.
كما أكدت الحرص على نشر رسائل توعوية للجمهور عبر قنواتها المختلفة للتحذير من بعض الممارسات التي تشكل خطراً على أفراد المجتمع.
وأوضحت أن فرق الطوارئ كانت في الميدان منذ الصباح الباكر مزودة بالصهاريج والمضخات للتعامل مع جميع البلاغات خاصة تجمعات المياه في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة، حيث باشرت بسحب المياه فور هطول الأمطار والعمل بكفاءة وسرعة في الاستجابة، وهذا بسبب تضافر الجهود والتنسيق مع الجهات الخارجية للحفاظ على السلامة العامة ومظهر الإمارة. ودعت البلدية الجمهور إلى التواصل معها في حالات الطوارئ وسقوط الأشجار أو تجمع المياه أو في حال سقوط أو ميلان أعمدة الإنارة من خلال الاتصال على 800898.

بلدية أم القيوين
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