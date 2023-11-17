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استعدادات مكثفة في الشارقة لموسم الأمطار

استعدادات مكثفة في الشارقة لموسم الأمطار
18 نوفمبر 2023 01:06

الشارقة (وام)

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خصصت بلدية مدينة الشارقة 5 لجان مشتركة وفرق عمل تخصصية وآليات ثقيلة وخفيفة، استعداداً لموسم الأمطار وللتعامل مع الحالات الجوية بكفاءة عالية، حيث تشرف هذه اللجان على كل مناطق مدينة الشارقة، قُسمت إلى قطاعات للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وتجمعات المياه وفق الخطط المعدة مسبقاً.
وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية عملت على إنشاء 59 حوضاً لتجميع مياه الأمطار في مختلف مناطق مدينة الشارقة، حيث تقوم المضخات بسحب المياه المتجمعة، وضخها مباشرة في هذه الأحواض بصورة تعزز من انسيابية الحركة المرورية والسرعة في الإنجاز.

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