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شرطة دبي تحث السائقين على توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية

مناشدة السائقين بعدم الانشغال بغير الطريق (من المصدر)
18 نوفمبر 2023 01:06

دبي (الاتحاد)

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دعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر اللازمين على الطرقات نظراً للتقلبات الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، مناشدةً السائقين اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.
وأكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية، مُشددة على أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية حرصاً على السلامة العامة.
ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، متمنيةً للجميع السلامة والأمان.

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