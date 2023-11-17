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أمطار على مناطق بالدولة وانخفاض في درجات الحرارة

هطول الأمطار على أبوظبي (تصوير: وليد أبو حمزة)
18 نوفمبر 2023 01:11

إبراهيم سليم (أبوظبي)
هطلت أمطار متفاوتة الشدة، أمس، على معظم المناطق، نتيجة تعمق المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة.
وحذر المركز الوطني للأرصاد من ارتياد مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه خلال هطول الأمطار، حيث تهيأت فرصة تكون السحب الركامية التي صاحبتها أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للغبار أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وساد أمس طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية التي صاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، إذ بلغت أقل درجة حرارة 9.4 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 06:45 صباحاً.
وتوقع المركز أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق الساحلية تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار.

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وأفاد تقرير للمركز بأن الدولة متأثرة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة مع تدفق السحب من الغرب تتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط أمطار.
وتعمق المنخفض الجوي بداية من أول أمس وأمس الجمعة في طبقات الجو العليا حيث ازدادت كميات السحب وتخللتها سحب ركامية على مختلف مناطق الدولة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية صاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة.

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