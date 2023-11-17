«تريندز» يطلق مبادرة «صنَّاع المحتوى البحثي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023، الذي أقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى ثلاثة أيام، بإطلاق مبادرة جديدة بعنوان «صنَّاع المحتوى البحثي»، والتي تهدف إلى تشكيل نموذج يعزز ويشجع على البحث العلمي، وإيجاد جيل قادر ومتمكن باعتبارهم أمل المستقبل وقادته.

وتقوم رؤية المبادرة على أن يكون مركز تريندز للبحوث والاستشارات رائداً في المجال البحثي، وصوتاً للمعرفة، يدعم أقلام الشباب في هذا المجال.

ويتشكل فريق المبادرة من 10 باحثين مؤهلين من «تريندز»، 5 شباب و5 شابات، متخصصين في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، أن مبادرة «صنّاع المحتوى البحثي»، ستوفر منصات خاصة لكل أعضائها، بهدف توسيع رقعة البحث العلمي.

وأكد العلي، ضرورة الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتطورة المعروضة في الكونغرس العالمي للإعلام، إذ يشكل الحدث محطة مهمة للتعرف على التكنولوجيا وعمليات التطور في العمل الإعلامي.



توصيات الكونجرس

وأعلن محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، عبر حلقة بودكاست لـ«تريندز» بالتعاون مع ديوان الملا، توصيات الدورة الثانية، والتي تركزت حول ضرورة تمكين الشباب في مجال الإعلام، والاستفادة من التقنيات الحديثة بكل أبعادها، إضافة إلى أهمية التركيز على قضايا الاستدامة والمناخ في ضوء استضافة دولة الإمارات «كوب 28»، والعمل على توسيع المشاركات في الدورات المقبلة وبناء شراكات جديدة، وقد أثنى الريسي على مشاركة «تريندز» وجهوده المتميزة خلال هذه الدورة، بما ساهم في نجاح أعمال الكونغرس وتحقيق أهدافه.



الرياضة أداة فعالة

إلى ذلك، نظم مركز تريندز جلسة نقاشية بعنوان «القوة التحويلية للرياضة: الألعاب الرياضية وتأثيرها في العالم» وذلك في جناحه بالكونغرس.

أدار الجلسة الباحث سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات في «تريندز»، وشارك فيها يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، والباحثة وردة المنهالي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في «تريندز»، رئيسة اللجنة الرياضية.

وأكد سلطان الربيعي، أن الرياضة لها قوة تحويلية كبيرة في العالم، حيث يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقال: إن الرياضة لغة عالمية تتحدث بلا حدود، وهي قوة تجمع الثقافات وتكسر الحواجز. وأضاف أن الرياضة يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتعزيز قيم التسامح والاحترام، وبناء روح الفريق والتعاون.

وأوضح الربيعي أن الرياضة يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز السياحة. وأشار إلى أن الرياضة يمكن أن تساهم في التنمية الثقافية من خلال تعزيز الهوية الوطنية، ونشر القيم الثقافية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

واستهل الحلقة النقاشية يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، مؤكداً أن الرياضة قوة تحويلية في العالم، ولها دور مهم في التنمية المستدامة وبناء السلام، مشيراً إلى أن الرياضة تساهم في تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية المستدامة.

وأضاف: أن الرياضة تلعب دوراً مهماً في بناء السلام، حيث تساهم في تقليل التوتر بين الشعوب، وتعزيز التفاهم والاحترام بين الثقافات المختلفة.

وخلص السعدي إلى أن الرياضة قوة إيجابية في العالم، ولها القدرة على تحقيق العديد من الأهداف النبيلة، مثل التنمية المستدامة وبناء السلام.

بدورها، قالت وردة المنهالي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في «تريندز»، رئيسة اللجنة الرياضية، إن دولة الإمارات تمتلك إمكانيات قوية لتعزيز الدبلوماسية الرياضية، وذلك من خلال مجموعة من العوامل، منها وجود العديد من الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع الرياضي، وامتلاك بنية تحتية رياضية متطورة، حيث تمتلك دولة الإمارات أكثر من 13 ملعباً لكرة القدم بمواصفات عالمية.



عالم أفضل

شدد المشاركون على أهمية دور الرياضة في بناء عالم أفضل.

من جانب آخر، سجل جناح «تريندز» خلال 3 أيام 16 حلقة جديدة من «بودكاست تريندز»، تطرقت إلى موضوعات متعددة تتصل بالمناخ والاستدامة والإعلام ومواجهة التحريض والتطرف، إضافة إلى تمكين الشباب الباحثين.