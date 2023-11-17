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مشاركة ناجحة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في «كونغرس الإعلام»

من فعاليات الكونغرس (أرشيفية)
18 نوفمبر 2023 01:07

أبوظبي (وام) 

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اختتم برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة أمس الأول مشاركته الناجحة في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام التي أقيمت دورته الثانية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، واستمرت 3 أيام وسط حضور واسع من خبراء الإعلام من كافة أنحاء العالم.
وعمل خمسة مرشحين من البرنامج سويا مع فريق عمل وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال تغطية فعاليات الكونغرس.
وأكد البرنامج أهمية المشاركة في الحدث الأبرز في مجاله، حيث يلتقي نخبة من الإعلاميين والمؤثرين وصناع القرار يبحثون الجديد في صناعة الإعلام والتحديات والفرص المتاحة، معتبراً أن حدثاً بهذا الحجم والحضور ساهم بمراكمة الخبرات لدى شباب البرنامج خاصة عبر تسليطه الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في عدد من القضايا بما فيها البيئة والتغير المناخي.
وأشار البرنامج إلى حرص المركز على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الكبيرة والدفع بشبابه للتزود بكل ماهو جديد عبر المعايشة الفعلية سواء ضمن المنصات التي يحتضنها الكونغرس أو الجلسات والندوات المتخصصة حيث تطرح الرؤى من خبراء ومختصين عالميين.
وفي هذا الإطار قال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي في أبوظبي: «حرصت وكالة أنباء الإمارات كشريك استراتيجي لمركز الشباب العربي على أن تترجم رؤية القيادة الرشيدة ومساعيها لمواصلة الاستثمار في الإنسان كأولوية مطلقة، حيث كرست إمكانياتها لبناء قدرات أعضاء برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة على مدار دوراته السابقة سواء من خلال نقل المعرفة أو التدريب أو التوظيف، وأخيرا من خلال إشراك صناع المحتوى الهادف في ورش وفعاليات الكونغرس الإعلامي العالمي والذي يفتح أمامهم العديد من الفرص لاكتساب المهارات، ولقاء صناع القرار والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية».

برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة
الكونغرس العالمي للإعلام
الإمارات
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